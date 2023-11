TS – Inter, doppio obiettivo raggiunto. Inzaghi, bene il turnover “scientifico”

Obiettivo raggiunto per l'Inter, che batte il Salisburgo grazie a un calcio di rigore trasformato da Lautaro Martinez e conquista il pass per gli ottavi di finale di Champions League. Tuttosport sottolinea gli aspetti positivi di questa vittoria: "Missione compiuta per l'Inter: serviva una vittoria per strappare con due turni d'anticipo la qualificazione agli ottavi e la vittoria, sudata e giunta nel finale dopo una prova poco più che sufficiente, ma senza correre chissà quali rischi in difesa, è arrivata. Un 1-0 in casa del Salisburgo in un clima gelido - 3° gradi al fischio d'inizio - marchiato dal solito Lautaro Martinez, entrato al 23' della ripresa e mattatore con una traversa, il gol-partita su rigore e un'altra occasione nel finale.