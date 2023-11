Champions, Inter qualificata. Che succede in caso di arrivo a pari punti con la Real Sociedad?

Con la vittoria di ieri in casa del Salisburgo, i nerazzurri hanno guadagnato l'accesso agli ottavi di finale, così come la Real Sociedad

Con la vittoria ottenuta ieri in casa del Salisburgo, grazie a un rigore procurato da Barella e trasformato da Lautaro, l'Inter accede agli ottavi di finale di Champions League con due turni d'anticipo. Resta da definire chi tra i nerazzurri e la Real Sociedad andrà avanti come prime e chi come seconda.