Coronavirus, in dubbio il viaggio di Lukaku con il Belgio: “L’Inter non sa se…”

È l’incertezza a regnare nel mondo del calcio in questo momento. In Belgio si chiedono se sarà possibile per Romelu Lukaku e gli altri calciatori che militano in Serie A e convocati per gli impegni dei ‘Diavoli Rossi‘ nelle sfide di fine marzo a Doha, in Qatar, contro Portogallo e Svizzera.

Secondo quanto riferisce La Derniere Heure, è in dubbio la presenza del centravanti nerazzurro. La Qatar Airways ha infatti bloccato i voli da e per l’Italia. “L’Inter non sa se il suo attaccante sarà in grado di unirsi al resto del gruppo” scrive il media belga. Oltre a Lukaku ci sono anche Castagne dell’Atalanta e Mertens del Napoli, con la federazione che sta lavorando per trovare una soluzione.