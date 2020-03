Allenamenti, la Serie A si ferma per qualche giorno. L’Inter no: oggi seduta pomeridiana

Tanti club di Serie A hanno deciso di fermare gli allenamenti per qualche giorno. Ma non può farlo chi deve giocare le competizioni europee. Come la Juventus che dovrà giocare martedì contro il Lione. Come l’Inter che questo giovedì e anche il prossimo giocherà contro il Getafe. Ieri i nerazzurri si sono allenati nel pomeriggio e anche oggi Conte vedrà i suoi di pomeriggio. Domani sera si scenderà in campo contro gli spagnoli al Meazza a porte chiuse. Da venerdì il programma è ancora da decidere, ma si programmerà in base al ritorno degli ottavi di EL.

(Fonte: GdS)