Il post sui social dell'esterno nerazzurro sulla festa per la consegna della Coppa Scudetto e il commento del francese

Lui gliel'ha promesso da bambino e la promessa l'ha mantenuta. Gli ha addirittura regalato la seconda stella per sempre. Federico Dimarco su Instagram ha scritto un post: " Da oggi quando vedremo una stella cadente esprimeremo un desiderio… quando ne vedremo due penseremo all’Inter campione d’Italia. La seconda stella è nostra! Grazie!!!" . E ha aggiunto come sempre la sua frase dedicata agli interisti: "Ciao grandi".

Era in agguato Thuram che come al solito ha preso in giro Federico, divertitissimo dalla risposta: "Che poeta sembri Dante Alighieri, zio", ha scritto il francese mattatore sui social e della festa nerazzurra.