Zanetti: “Inclusione tra valori Inter che continueremo a trasmette”

"Abbiamo vissuto esperienze che ci hanno toccato tantissimo grazie alle quali, attraverso il nostro vivere, cerchiamo di restituire qualcosa: poter rendere una cosa unica, tutti insieme. Così può migliorare non solo il calcio ma il mondo intero, perché tutti dobbiamo essere coinvolti contro questo tipo di problematiche. L’inclusione nel calcio è a buon punto, ma bisogna fare ancora di più. Fa enorme piacere vedere che non solo il calcio va in questa direzione, perché non è solo il calcio ma è lo sport che deve trasmettere questi valori. Lo sport ci rende unici e anche tutti uguali, quindi bisogna continuare a promuovere questi valori fondamentali per ognuno di noi. I veri esempi sono loro, e noi non ci dobbiamo fermare", ha concluso sul tema.