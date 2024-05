Inter, alla festa dell’Inter anche papà Thuram. E parte lo schiaffetto

Ha giocato e vinto con la Juve e ora suo figlio ha vinto con l'Inter . Sul prato del Meazza, nel giorno del ventesimo scudetto nerazzurro, c'è anche Lilian Thuram. Ha indossato la maglia nerazzurra, così come tutta la famiglia che ha accompagnato il numero 9 in mezzo al campo e ha assistito da vicino al ritiro della Coppa Scudetto.

Il papà di Marcus ha indossato la maglia nerazzurra al contrario per evidenziare il cognome Thuram e ha esultato per amore del figlio e della sua prima vittoria importante. Lo ha accompagnato in tutta la stagione e si è visto spesso al Meazza, per l'attaccante interista il padre è un esempio e un punto di riferimento. Quando la Nord ha cantato, chi non salta bianconero è e il figlio vicino al papà si è messo a saltellare, Lilian gli ha rifilato uno scappellotto.