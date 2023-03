CdS – Dumfries, 2023 flop: “Per l’Inter si sta configurando una doppia beffa”

"Dzeko non segna, in assoluto, dalla Supercoppa con il Milan del 18 gennaio e in campionato addirittura dal Napoli, 2 mesi fa. La delusione più evidente, però, è Dumfries, letteralmente sprofondato nel 2023. E il guaio fisico con cui aveva chiuso i Mondiali non è più un attenuante visto che orami sono trascorsi 3 mesi. Per l’Inter si sta configurando una doppia beffa: ha perso l’apporto sul campo dell’olandese - oggi di nuovo titolare, con Skriniar e Dimarco ancora out - e rischia di dover abbassare le sue pretese nel momento in cui, a fine stagione, metterà il giocatore sul mercato", spiega il quotidiano.