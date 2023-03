Sky – Verso Inter-Lecce: possibile chance per Gosens e Dumfries. In attacco…

Si avvicina l'appuntamento con Inter-Lecce, match in programma domenica 5 marzo alle ore 18. Ultimi dubbi di formazione per Simone Inzaghi: secondo Sky Sport, sarebbero in salita le quotazioni di Dumfries e Gosens, che potrebbero avere una nuova chance dal primo minuto. In avanti, al fianco dell'inctoccabile Lautaro, più Dzeko che Lukaku.