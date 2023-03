Dumfries: “Vittoria dopo una settimana difficile. Ecco come cambia il mio ruolo”

Denzel Dumfries, esterno destro dell'Inter, è stato uno dei grandi protagonisti del successo per 3-0 contro Gibilterra della sua Olanda con due assist. Queste le sue parole al termine del match, riportate da Voetbal International: "Non è facile quando gli avversari si bloccano nella propria area di rigore. Pensavo che il nostro gioco sul campo fosse buono, cercavamo il gol, ma forse potevamo gestire meglio le occasioni. Il risultato poteva essere un po' più alto, ma questa è una vittoria dopo una settimana difficile. La sconfitta per 4-0 contro la Francia? È stata difficile. Improvvisamente tanti ragazzi si sono ammalati. Non è mai bello, soprattutto non così vicino alla partita. Siamo andati lì per vincere, ma non ha funzionato. Abbiamo analizzato e parlato di tutto, c'è ancora molto margine di miglioramento"