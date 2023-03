Inter, sprazzi del vero Dumfries con la sua Olanda: arriva il doppio assist

Denzel Dumfries, superato da Matteo Darmian nelle gerarchie di Simone Inzaghi sulla fascia destra, ha realizzato 2 assist in nazionale

Sprazzi del vero Denzel Dumfries in nazionale. L’esterno dell’Inter, superato da Matteo Darmian nelle gerarchie di Simone Inzaghi sulla fascia destra, ha messo a referto 2 assist questa sera.

Nel match valido per le qualificazioni ai prossimi Europei tra Olanda e Gibilterra, Dumfries ha regalato prima a Depay l’assist dell’1-0 (gol di testa), poi anche ad Aké (sempre gol di testa). Importanti segnali da parte dell’esterno ex PSV, deludente nelle ultime uscite in nerazzurro.