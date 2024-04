"In nerazzurro farebbe il secondo, spendere 25 milioni per lui non è costume da Inter. Carboni? Bisogna avere le palle di far giocare Valentin Carboni, quando un ragazzo è bravo deve giocare. Ricordo che quando l'Inter prese Lukaku, dissi a Piero Ausilio che per Vinicius e Rodrygo avremmo speso di meno. Noi però un Vinicius non l'avremmo mai aspettato".