"Certo, avendolo visto all’opera di recente nel felice debutto con la nazionale brasiliana, più di una inglese ha mostrato interesse. Non il Chelsea, danaroso fino all’eccesso, e ciò non dispiace di certo alla coppia mercato Marotta-Ausilio".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.