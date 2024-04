Giorni dopo la vittoria matematica dello scudetto e della seconda stella, ancora freschi di festeggiamento, si parla della stagione incredibile dell'Inter e di come questa Inter abbia raggiunto questo successo. A Radio Deejay Linus ha coinvolto Lele Adani, chiedendogli di elencare i tre artefici principali dello scudetto di questa Inter: "Allora, ti dico Sommer, che ha fatto 20 clean sheet quest'anno ed è come se fosse padrone di questa difesa. Non dimentichiamo che ha sostituito Onana arrivato a zero e ceduto a 50 milioni, un Sommer arrivato con un po' di scetticismo". A questo punto Linus ha interrotto Adani con una battuta: "Che pacco che gli avete tirato allo United". E Lele ha risposto così: "Nel calcio, come nella vita, bisogna sempre dimostrare. Se Onana preso a zero qui ha fatto bene e lì ha fatto un po' di c****e, è la vita".