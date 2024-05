Ea sports FC Player Of The Month di aprile, i tifosi premiano Paulo Dybala

"La sestina viene selezionata tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform che tengono conto dei dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating, brevettato nel 2010 con K-Sport e validato scientificamente, considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla. O anche i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra. Questi dati permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 31esima alla 34esima della Serie A TIM 2023/2024", spiega la Lega Calcio in una nota.

«Ad aprile il voto dei tifosi della Serie A TIM sulla piattaforma di EA SPORTS ha decretato Paulo Dybala, per la terza volta dall’inizio della stagione, miglior giocatore del mese. Il campione del mondo argentino è da anni uno dei Top Player non solo del nostro campionato. Un giocatore in grado di innalzare il livello del gioco e delle prestazioni dei compagni, grazie alle sue doti tecniche straordinarie e alla sua grande capacità di dettare i tempi negli ultimi 30 metri di campo», ha dichiarato nel comunicato De Siervo, ad della Lega Serie A.

(Foto Getty Images)

