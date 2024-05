Sette novità di formazione pronte in casa Inter rispetto al Sassuolo: ecco tutti i cambi di Simone Inzaghi per Frosinone

Sette novità di formazione pronte in casa Inter rispetto al Sassuolo. Riecco Sommer tra i pali al posto di Audero, con Bisseck atteso dal 1' in difesa al posto di Pavard; a completare il reparto pronti de Vrij e Carlos Augusto, turno di riposo in vista infatti per Bastoni. Verso la panchina inizialmente anche Calhanoglu, Mkhitaryan e Lautaro Martinez tra i big.