Sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola nelle prossime ore viene proposta un’intervista al presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, in cui il numero uno viola parla anche del futuro di Federico Chiesa, obiettivo di mercato dell’Inter.

Ecco come titola il CdS: “Sono due le condizioni per farlo andare via: che lui me lo chieda e che l’offerta sia adeguata“.

(Fonte: Corriere dello Sport)