CM – Contatti Inter-Chiesa, Conte “asfissiante”: ok Fiorentina. Ecco il nome per chiudere tutto

Antonio Conte è in pressing “asfissiante”, e allora Marotta proverà in tutti i modi ad accontentarlo, per rendere l’Inter ancora più forte e competitiva in vista della prossima stagione. Federico Chiesa è uno dei primi nomi sulla lista del mercato nerazzurro. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, i contatti tra le parti andrebbero avanti ormai da tempo, anche con il via libera del ds della Fiorentina, Pradè. Secondo la testata, nell’affare potrebbe entrare anche Vanheusden:

“L’Inter è in piena corsa, Conte reputa Chiesa una pedina fondamentale e per questo motivo Marotta si spingerà fino ai 45-50 milioni necessari, molto probabilmente inserendo nella trattativa una contropartita. Di mezzo non c’è il solo Radja Nainggolan, ma bisogna fare molta attenzione al rientrante Vanheusden, che interessa al club toscano“.

(Fonte: calciomercato.com)