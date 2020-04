Mercato, La Stampa: “Chiesa, accordo con la Juve. Inter? La Fiorentina spera che…”

Federico Chiesa e la Juventus: un matrimonio che potrebbe celebrarsi con un anno di ritardo. La scorsa estate infatti i bianconeri avevano in pugno il classe ’97, ma Commisso ha bloccato tutto convincendolo a restare. Da Torino sono però tornati alla carica, come scrive La Stampa: “I bianconeri non hanno mai mollato la presa sul talentuoso attaccante della Fiorentina e ora torneranno alla carica, forti dell’accordo trovato nei giorni scorsi tra il ds Paratici e il papà-agente del giovane azzurro per un quinquennale da oltre 5 milioni di euro netti a stagione (a salire) più bonus.

Dopo aver debuttato in Serie A contro la Juventus allo Stadium nell’agosto 2016, Federico Chiesa a 22 anni può diventare il grande colpo dei bianconeri per un affare da oltre 60 milioni di euro. La Fiorentina con quei soldi farà un gran mercato e spera nel rilancio dell’Inter o nelle mosse del Manchester United per non vederlo finire a Torino, ma peserà la volontà del giocatore e l’ accordo dei giorni scorsi sposta gli equilibri”.