La prima pagina di Tuttosport in edicola martedì 27 febbraio apre parlando del futuro del tecnico nerazzurro

La prima pagina di Tuttosport in edicola martedì 27 febbraio apre parlando del futuro di Simone Inzaghi: "Chelsea e United stregati. Occhio Inter, la Premier chiama Inzaghi. Il tecnico, anche nei radar di Liverpool e Barça, ha un contratto da 5,5 milioni: le inglesi pronte a offrirne 8 a stagione. Marotta deve blindarlo per non perderlo".