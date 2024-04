EDICOLA TS – Coppia da Coppa: così è Juve, Lazio ko 2-0

L'apertura della prima pagina di Tuttosport in edicola mercoledì 3 aprile è dedicata alla vittoria della Juve in Coppa Italia

L'apertura della prima pagina di Tuttosport in edicola mercoledì 3 aprile è dedicata alla vittoria della Juve in Coppa Italia. "Coppia da Coppa: così è Juve", si legge dopo il 2-0 nella semifinale d'andata contro la Lazio. Spazio anche per Manna verso il Napoli, per il Torino e per Sinner, nessun riferimento invece all'Inter. Ecco la prima pagina