Nelle ultime settimane, è stato accostato più volte il nome di Mario Hermoso per la difesa dell'Inter . Classe 1995, il centrale di proprietà dell'Atletico Madrid è in scadenza al 30 giugno 2024 e al momento non ha ancora trovato un nuovo accordo per il futuro.

Secondo quanto appreso da FCIN1908.it, a oggi Hermoso non è una possibilità per la difesa dell'Inter. In Italia è più un'idea per Juventus e Milan, senza escludere altre piste estere e l'ipotesi Arabia. La società nerazzurra al momento non ha mosso passi per Hermoso per la difesa.