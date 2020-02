Elio: “Inter, l’anno prossimo quello buono. Conte un grande. Lukaku? Mena, ma sempre allegro”

Intervistato da Sport Mediaset dagli studi della sua nuova casa di produzione, Elio, cantante e noto tifoso dell’Inter, si è detto estremamente contento della stagione fin qui disputata dalla squadra di Antonio Conte. Tanti elogi anche per Romelu Lukaku:

“Conte ha messo in piedi una squadra solida e mentalmente forte. L’anno prossimo può essere quello buono. Lukaku? E’ un gigante buono, forte. Mena, ma è sempre allegro. Conte è come me lo aspettavo, dato che lo osservavo sia quando era alla Juventus sia al Chelsea sia in Nazionale. E’ un grande allenatore“.

(Fonte: Sport Mediaset)