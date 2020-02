Inter d’acciaio, la Juve mostra crepe in tutto: Conte ha già fatto saltare il banco

La determinazione dell’Inter potrebbe fare la differenza: “L’attuale regno juventino non è paragonabile a quello milanista di allora. La Signora, infatti, domina in Italia proprio da quella stagione e sono trascorsi ben 8 anni. Quel Diavolo, invece, era solo più forte di tutti gli altri. All’apparenza, però, non nei fatti, o comunque non nella testa. E, infatti, il sorpasso bianconero è nato proprio sulla forza e sulla tenuta mentale, che gli avversari non sono riusciti a pareggiare o contenere. Beh, diversi indizi autorizzano a credere che qualcosa di simile possa ripetersi. Perché l’Inter appare sempre di più come una squadra forgiata nell’acciaio, determinata del carattere e soprattutto mai doma, come ha anche dimostrato il derby vinto in rimonta l’altra sera. Mentre la Juve mostra crepe in tutto e per tutto simili a quelle di quel Diavolo”.