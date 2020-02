Inter, Suning porta mln: già 5,8 di bonus nel 2019-20. Ecco la somma dopo derby e Coppa Italia

La vittoria nel derby contro il Milan e il raggiungimento della semifinale di Coppa Italia hanno portato altri soldi nelle casse dell‘Inter. Grazie al contratto di sponsorizzazione stipulato con Suning lo scorso 20 dicembre 2016, infatti, il club nerazzurro in questa stagione ha già incassato 5,8 milioni di euro di bonus, ma con la vittoria contro il Milan la società ha riscosso altri 550 mila euro, a cui vanno aggiunti 675 mila euro per il raggiungimento della semifinale di Coppa, che all’Inter mancava dal 2015-16. Scrive infatti Calcio e Finanza:

“Il contratto infatti prevede numerosi bonus per le performance della squadra. Particolare è il bonus da 3,5 milioni che scatta nel caso in cui l’Inter si trovi in zona Champions in campionato alla pausa invernale: obiettivo di metà stagione centrato, con la squadra di Conte che ha chiuso il girone d’andata in seconda posizione.

Non solo: nel contratto, sono previsti bonus anche per le singole vittorie nei big match di Serie A. Una vittoria contro Juventus, Napoli, Roma o Milan vale ciascuna 550mila euro: grazie ai successi contro partenopei e rossoneri per due volte, l’Inter ha incassato ulteriori 1,65 milioni di euro, che portano il totale dei bonus a quota 5,15 milioni.

Cifra a cui si aggiungono ulteriori 675mila euro di bonus per il raggiungimento della semifinale di Coppa Italia, dove l’Inter mancava dalla stagione 2015/16 (poi sconfitta nel doppio turno dalla Juventus ai rigori).

I bonus più corposi restano quelli per il risultato finale in classifica: in caso di terza posizione al termine del campionato l’Inter riceverà 3,5 milioni, 8 milioni per il secondo posto e 10 milioni per la vittoria del campionato. Senza dimenticare l’Europa League, che può valere fino a 2 milioni di euro, e la Coppa Italia, con un altro milione“.

(Fonte: Calcio e Finanza)