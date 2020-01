CdS – Inter, emergenza a destra: Young subito titolare contro il Cagliari? E Moses…

Dopo Ashley Young è arrivato anche Victor Moses. L’Inter rifà le fasce e spera di aver risolto un problema che ha attanagliato Conte nella prima parte di stagione.

L’emergenza ‘costringe’ Antonio Conte a pensare all’esordio di Young domenica nella sfida contro il Cagliari. Nonostante sia stato preso per coprire il buco sulla sinistra, l’ex Manchester United può giocare sulla destra nella sfida contro i sardi: Candreva è squalificato e D’Ambrosio è rientrato in gruppo solo questa settimana, mentre Lazaro firma oggi con il Newcastle.

Per quanto riguarda Moses, invece, il nigeriano non scende in campo dal 30 novembre a causa di un infortunio con il Fenerbahce ma nei test ha dimostrato di aver recuperato. Ora servirà tornare in condizione per conquistare un posto nell’undici nerazzurro. A scriverlo è il Corriere dello Sport.