Moses: “Inter tra i più grandi club del mondo, non vedo l’ora di iniziare. Sui tifosi…”

Dopo le parole ai canali ufficiali del club nerazzurro, il nuovo acquisto dell’Inter Victor Moses ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram con la nuova maglia.

“È un onore aver firmato per uno dei più grandi club del mondo e non vedo l’ora di iniziare la mia avventura all’Inter. L’opportunità di entrare a far parte di una società così prestigiosa e con una storia così incredibile è stata qualcosa che sentivo di dover cogliere e non vedo l’ora di unirmi ai miei compagni di squadra“.

Poi un saluto ai nuovi tifosi: “Vorrei ringraziare tutti coloro che fanno parte del club e i tifosi per l’incredibile benvenuto che mi hanno dato da quando sono arrivato a Milano. Darò il massimo per questa squadra e farò tutto il possibile per aiutare a raggiungere gli obiettivi“.