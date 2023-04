Inzaghi: “C’è stato qualche cambio, ma sono fiducioso. Ho bisogno di tutti. Lukaku…”

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Empoli-Inter , Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le dichiarazioni del dirigente nerazzurro: "Tanti cambi? Sappiamo il calendario da affrontare. Oggi per noi è una gara importantissima, ho bisogno di tutti".

"C'è stato qualche cambio, ma sono fiducioso. Effetto Champions? Assolutamente, dobbiamo lavorare da squadra sapendo che c'è bisogno dell'aiuta da parte di tutto. In questi due giorni ho visto la squadra concentrata che sa cosa deve fare. Lukaku? Sono contento per Rom, sono contento per il messaggio che la Federazione ha voluto mandare a tutti".