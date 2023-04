Milan-Inter, introiti mai visti prima e record d’incasso: i numeri. Zhang e Cardinale…

A poco più di due settimane la febbre per l'euroderby di Champions è già alta

A poco più di due settimane la febbre per l'euroderby di Champions è già alta. Milan e Inter sono concentrate sul campionato, ma gli staff tecnici stanno già studiando le mosse e i proprietari si organizzano. Steven Zhang ovviamente ci sarà ed è probabile anche la presenza di Gerry Cardinale. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, domani parte la vendita dei biglietti per l’andata. Dalle 12 di domani fino alle 23.59 di mercoledì sarà possibile la prelazione del Milan per i suoi abbonati. I biglietti del settore ospiti saranno gestiti dall’Inter, con modalità ancora da comunicare.

"Il record di incasso è nell’aria. Il Milan per il ritorno col Tottenham ha messo a bilancio oltre 9,1 milioni dal botteghino, nuovo record per una partita di calcio in Italia. L’Inter col Benfica ha raggiunto gli 8,2 milioni, suo record di sempre. Possibile si arrivi a 10 milioni per andata e ritorno? Possibile. Di sicuro, i due club stanno mettendo in fila introiti mai visti prima. Milan e Inter hanno incassato oltre 72-73 milioni ciascuno dai premi Uefa per partecipazione alla Champions e risultati, a cui va aggiunta la quota del market pool: 8 milioni per il Milan campione d’Italia, 6 milioni per l’Inter, più un’altra fetta (almeno 6 milioni ciascuno) da calcolare a fine torneo".

"Milan e Inter insomma non sono lontani dagli 85 milioni, a cui si possono aggiungere gli incassi da botteghino: circa 31 milioni per le cinque partite giocate in casa dal Milan, circa 28 per l’Inter. E allora, considerato che la qualificazione alla finale vale 15,5 milioni e la vittoria a Istanbul altri 4,5 milioni, si può concludere che almeno una delle milanesi sfonderà il tetto dei 100 milioni, al netto degli incassi da stadio".

"La Champions fa bene anche all’economia. Confcommercio Milano stima che per i locali del centro un mercoledì di Champions varrà come un sabato: +20% di ricavi, con beneficio particolare per i negozi di abbigliamento da uomo e sportivo. Negli alberghi dell’area più vicina allo stadio, la percentuale di occupazione delle camere si eleverà fortemente: dal 70% a oltre il 90% di riempimento, in alcuni casi al 100%. Il guadagno extra è stimato in 450.000 euro".

