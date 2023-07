Anche L’Equipe conferma: “Inter, interesse concreto per Lloris. Da diverse settimane…”

André Onana è sempre più vicino al Manchester United. L'Inter è pronta a incassare una cifra molto alta, si parla di 50 milioni di euro più 5 di bonus. Intanto il club nerazzurro lavora per sostituire il camerunese. Trubin è in pole e l'idea è quella di affiancargli un portiere di esperienza. Il nome uscito nelle ultime ora è quello di Hugo Lloris .

Dopo Foot Mercato, anche L'Équipe conferma che i nerazzurri da diverse settimane sono in contatto con l'ex capitano dei Blues e nei prossimi giorni ci sarà l'accelerata decisiva. Discussioni informali che presto si trasformeranno in una proposta concreta. Ma Lloris, tornato ad allenarsi con il Tottenham, non è l'unico obiettivo dell'Inter. Yann Sommer (34), sotto contratto con il Bayern fino al 2025, è anche un portiere che interessa al club nerazzurro.