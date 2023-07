Inter, saltata la trattativa con Wizz Air. C’è questa ipotesi per lo sponsor di maglia

Non solo il mercato. In casa Inter tiene banco anche la questione relativa al main sponsor. Ai microfoni di FcInter1908.it, Alessandro Antonello aveva dichiarato: "Sullo sponsor stiamo lavorando e negoziando con degli interlocutori, il nome definitivo ad oggi non è ancora possibile farlo. Ci auguriamo di poterlo avere per la partenza della nuova stagione".