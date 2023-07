Paramount+ potrebbe essere lo sponsor di maglia dell'Inter per i prossimi tre anni. La casa di produzione era stata lo sponsor del club nerazzurro per l'ultima gara di campionato e per la finale di Champions col City e ora si starebbe trovando l'accordo per il prolungamento del contratto. C'era già un accordo per la sponsorizzazione sul retro della maglia ma ora starebbero cambiando le cose. La Gazzetta dello Sport spiega che il canale streaming ha aperto alla possibilità di diventare main sponsr nerazzurro.