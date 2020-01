Da Londra a San Siro, Conte butta subito nella mischia Eriksen. E domenica a Udine…

Eriksen catapultato subito in campo da Conte, una novità per il tecnico e lo ha ammesso anche nel post partita contro la Fiorentina. Serviva un uomo che sapesse incidere tra le linee e il tecnico non ha esitato.

“Nemmeno il tempo di sbarcare sul pianeta Inter che Christian Eriksen si è ritrovato catapultato in campo per un quarto di finale di Coppa Italia. D’altronde non c’è tempo da perdere: il danese è stato acquistato per fare il salto di qualità e lanciare l’assalto alla Juve nella corsa scudetto. E allora subito dentro, per ricevere l’abbraccio di San Siro e cominciare a cercare l’empatia vincente con i compagni. E il primo test in fondo non è andato neanche male, quantomeno a livello scaramantico: dentro Eriksen e neanche un minuto dopo Barella ha trovato il gol partita. «Abbiamo dovuto forzare l’inserimento di Christian viste le tante assenze – ha raccontato poi Conte -. Ha comunque dimostrato personalità: lui alza il livello di qualità. È un calciatore duttile che ha propensione all’ultimo passaggio ed è molto intelligente, sa piazzarsi nella zona giusta del campo. Più lavorerà con noi più entrerà nella nostra idea di gioco». Le carezze di Conte nel post partita ben si accoppiano con la scelta di affrontare la Fiorentina con un trequartista reale, anche se Sanchez non si è dimostrato all’altezza della situazione. Quel compito spetterà ad Eriksen, magari già da domenica sera a Udine dove l’Inter dovrà ancora una volta fare in conti in mezzo al campo con le indisponibilità di Sensi e Gagliardini“, si legge su La Gazzetta dello Sport.