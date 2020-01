Conte: “Modulo? Dettato dagli infortuni. Eriksen catapultato in campo? Di solito non…”

Antonio Conte ha analizzato il passaggio di turno in Coppa Italia ai microfoni di Inter TV: “Cambio di modulo? Dettato dagli infortuni. Abbiamo avuto questi problemi in mezzo al campo visto che Sensi ha avuto un piccolo problema al polpaccio. Penso sia un piccolo problema. Lo stesso Borja alla coscia. Ieri abbiamo dovuto provare un sistema di gioco nuovo, schierando un trequartista che diventava un attaccante. Inevitabile quando cambi e hai preparato le cose solo un giorno non puoi pensare che tutto riesca bene. Sono contento dell’impegno che ci hanno messo i ragazzi. Penso ci siano stati diversi aspetti postivi. Andiamo avanti e ci giochiamo la semifinale con il Napoli. Lo meritiamo. Lo meritano i giocatori, il club e soprattutto i tifosi. Penso che la prestazione sia stata positiva. Eriksen? Si è allenato solo ieri con noi e oggi l’ho catapultato in campo. Di solito non lo faccio mai. Preferisco che prima entri nell’idea e capisca cosa vogliamo. Ma oggi c’era necessità di fare questo. So che lui è un giocatore intelligente, tatticamente riesce a mettersi nella giusta posizione. Ci lavoriamo da qui fino a domenica. E’ giusto che lui sappia come muoversi. Ha dimostrato quello che già conoscevo, un giocatore che ha personalità: ci alza l’esperienza e la qualità in mezzo al campo. Fase difensiva bene oggi? Assolutamente sì. Sanchez andava sul loro vertice basso. Siamo stati bravi anche se c’è stata quella piccola disattenzione su calcio d’angolo. Bene così. Adesso ci prepariamo per la partita bella tosta di Udine. Vediamo aspetti positivi: l’inserimento di Young, seconda partita con personalità. Moses, Eriksen. Appena arrivati si stanno inserendo benissimo in un contesto già organizzato di bravi ragazzi. vedo cose positive dopo questa sera”.

(Inter TV)