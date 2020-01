Di Marzio: “Ieri Eriksen sembrava trotterellasse. Conte? Credo proprio che Marotta lo abbia…”

Gianni Di Marzio ne è convinto: l’Inter può giocarsi lo Scudetto già in questa stagione. L’ex allenatore del Napoli, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato anche del mercato nerazzurro:

ESORDIO ERIKSEN – “Ieri sera Eriksen è entrato a 30 minuti dalla fine e sembrava che trotterellava. Non ha ancora il ritmo che ci aspettavamo. Barella ha fatto un gesto tecnico eccezionale, un gol bellissimo”.

CONTE – “Dalle sue prime dichiarazioni fosse un po’ più aziendalista invece erano accuse verso la società. Credo abbia fatto una bella chiacchierata con Marotta che lo ha quasi redarguito e gli ha detto che la società lo ha accontentato. La società ha preso i profili che ha scelto lui”.

GAP CON LA JUVE – ““La campagna acquisti dell’Inter è a breve termine, nell’immediato. Conte deve vincere lo Scudetto quest’anno. Sul piano potenziale l’Inter può vincere il campionato perchè quest’anno è una squadra da Scudetto. La Juve ha problemi tecnici e tattici soprattutto tra Higuain, Dybala e Ronaldo. La Juventus ha un problema d’identità”.

SCUDETTO L’ANNO PROSSIMO? – “Per me l’Inter deve giocarsela quest’anno. Se parliamo di singoli, dal punto di vista individuale, la Juve è superiore all’Inter, ma noi stiamo parlando di squadre che devono scendere in campo con la propria identità tecnico tattica. La Juve tiene la linea difensiva troppo bassa e va in difficoltà con le idee di Sarri che vorrebbe una linea difensiva più alta. Non ho visto ancora una Juve sarriana, non si è ancora ritrovata”.

