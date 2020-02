Inter, contro il Ludogorets tocca ad Eriksen. CdS: “Conte punterà a vincere l’Europa League?”

La partita e l’avversario ideale per ricaricare le batterie del morale e ripartire dopo i due ko di fila contro Napoli e Lazio. L’Inter affrontato il Ludogorets, primo e imbattuto nel campionato bulgaro, in una sfida in cui Eriksen tornerà titolare e dovrà mostrare la sua classe in attesa di test più ‘tosti’ contro la Sampdoria e soprattutto la Juventus. Resta ancora qualche dubbio sulla collocazione tattica: mezzala nel 3-5-2 o trequartista nel 3-5-1-1.

Il Corriere dello Sport si interroga su quale sia l’atteggiamento dell’Inter e del suo allenatore Antonio Conte in Europa League: “Punterà ad arrivare alla finale e spremerà qualche titolare oppure farà un ampio turnover in Europa per preservare i big per la corsa scudetto? Assenti Handanovic, Sensi, Gagliardini, Esposito e Bastoni, non è escluso che l’allenatore salentino possa far rifiatare contemporaneamente Lukaku e Lautaro Martinez.