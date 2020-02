Inter, ecco perché non ha giocato Bastoni. Non va in Bulgaria? Formazione tutta nuova

Antonio Conte prepara un largo turnover per la trasferta di Europa League contro il Ludogorets. Il tecnico nerazzurro darà spazio ad alcuni giocatori che, ultimamente, sono scesi in campo meno di altri. Tra questi, sicuramente Christian Eriksen, che sarà titolare nel centrocampo a tre.

Ma sarà soprattutto la difesa a subire le principali modifiche. Dietro, infatti, si dovrebbe rivedere Ranocchia come centrale nella difesa a tre, spiega la Gazzetta dello Sport.

“Bastoni è alle prese con l’influenza (che si era già manifestata alla vigilia della trasferta romana) e potrebbe anche non partire per la trasferta: conferma possibile per Godin, con D’Ambrosio favorito su Skriniar per il ruolo di terzo centrale (anche allo slovacco il riposo può far bene). Alternanze possibili in fascia, con Moses e Biraghi, più difficili a centrocampo: Brozovic play e uno fra Barella e Vecino a completare un reparto che dovrà fare anche le prove di inserimento di Eriksen”.

In attacco? Possibile, ma non sicuro, un turno di stop per Lukaku. Si va verso l’attacco Lautaro-Sanchez, già visto nella trasferta di Barcellona.

Ecco la probabile formazione: Padelli, Godin, Ranocchia, D’Ambrosio, Moses, Barella, Brozovic, Eriksen, Biraghi, Lautaro, Sanchez.