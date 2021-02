SM – Il mondo di Eriksen si è capovolto. Derby, Conte convinto: può prendersi l’Inter. Vidal…

L'Inter torna a lavorare e punta su Eriksen: Sport Mediaset rivela le ultime dal Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile

Inizia oggi la preparazione dell'Inter al derby di Milano in programma domenica alle 15 allo Stadio Meazza di San Siro. La squadra di Antonio Conte, che deve fare ancora a meno di Arturo Vidal, scende in campo nel Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile e comincia a lavorare in vista della supersfida contro il Milandi Pioli.