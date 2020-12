L’inchiesta della Procura di Perugia sull’esame farsa di Luis Suarez all’Università per Stranieri della città umbra in vista di un possibile trasferimento alla Juventus va avanti.

Secondo quanto svelato dall’ANSA, i magistrati di Perugia hanno ascoltato l’attaccante uruguaiano come come persona informata dei fatti. La situazione è in evoluzione e presto potrebbero esserci nuovi aggiornamenti su questa spiacevole vicenda.