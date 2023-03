Mille interisti a Oporto fuori con biglietto: esposto club ed esame Uefa

Esposto Inter

“Nelle stesse ore in cui Ceferin si schierava con l’azione legale dell’Eintracht Francoforte, contestando il divieto di trasferta a Napoli, in Portogallo un migliaio di tifosi nerazzurri hanno vissuto una notte da incubo, senza riuscire a entrare allo stadio per assistere al match di Champions per cui avevano acquistato il biglietto. Tutti accalcati su una scalinata esterna al settore ospiti e in attesa che la partita finisse, perché al danno si è aggiunta la beffa: le forze di polizia portoghesi li hanno costretti a restare nell’area blindata intorno allo stadio sino a mezzanotte temendo si potessero disperdere in città. Non si è verificato alcun incidente. Erano in larga parte famiglie con bambini, non tifoseria organizzata, raccolta all’interno del settore ospiti.