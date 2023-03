Vergogna a Oporto: biglietti duplicati, tifosi trattati come bestie. Spero che l’Inter…

L'editoriale di Alfio Musmarra per Fcinter1908: una vergogna a Oporto, quello che hanno subito i tifosi dell'Inter non si può tollerare

Alfio Musmarra

L’Inter torna tra le prime 8 d’Europa. Cosa che non accadeva dal 2011. Ma le immagini dei nostri tifosi ghettizzati nei pressi dello stadio fanno ribrezzo. Trattati come animali, come bestie, maltrattati.

Dopo che l’Uefa aveva assicurato che sarebbero entrati ( tranne quei 150 che erroneamente avevano acquisito il biglietto nel settore della curva del Porto). Migliaia di tifosi in possesso di regolare biglietto, bloccati, minacciati dalla polizia. Alcuni che sono riusciti miracolosamente ad entrare hanno scoperto che il loro biglietto, il medesimo, era stato venduto a tifosi del Porto. Quindi duplicato!

Uno scandalo in piena regola che non può e non deve passare inosservato. Famiglie bloccate su una rampa, uno sopra l’altro, con bambini. Per una partita, per un avvenimento che doveva essere una festa. Una gestione vergognosa con tifosi che venivano rimbalzati da un tornello all’altro. Solo un miracolo ha fatto sì che la cosa non degenerasse. Il Porto ne è responsabile, l’UEFA non può fare finta di nulla.

A fine gara l’AD dell’Inter Marotta è intervenuto sull’accaduto: “Sono vicino a quel migliaio che non è riuscito a vedere il campo ed è rimasto fuori. Domani faremo un esposto alla UEFA per capire l’accaduto, è un fatto grave che non deve più ripetersi perché ho visto piangere dei bambini, delle famiglie intere. Ciò è l'aspetto amaro di questa serata. C'è un regolamento ben preciso e lo sappiamo, ma famiglie e bambini non erano certo qua per perpetrare atti di violenza”.

Per puro miracolo la situazione non è degenerata, e nel 2023 certe cose non possono e non devono accadere. Dov’è Ceferin? Che fa Ceferin? L’unica cosa di cui si è occupato è stato censurare il provvedimento delle autorità italiane che hanno vietato l’arrivo dei tifosi tedeschi a Napoli. Neanche mezza parola sui fatti di Oporto, dove migliaia di tifosi in possesso di regolare biglietto pagato sono stati trattati come bestie e costrette a stare fuori. Gente che ha speso soldi per mezzi di trasporto, hotel. E che non hanno potuto assistere alla partita. Persone che non meritavano di essere trattate come bestie. come la mettiamo?? Perché se la cosa non è degenerata allora facciamo finta di nulla?? Ma che schifo è questo??? E’ questo il calcio che volete? Ma che roba è??

Io mi vergogno per le immagini che ho visto, mi vergogno non da tifoso, ma da persona civile. E se fosse successo qualcosa?? E quei tifosi che hanno buttato i soldi chi li rimborsa adesso? Mi auguro che l’Inter faccia qualcosa non solo un esposto formale, perché quello mi sembra il minimo indispensabile.