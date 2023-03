UFFICIALE – Porto-Inter, tifosi nerazzurri respinti: arriva il comunicato del club

Il comunicato del club nerazzurri in merito ai tanti tifosi muniti di regolare biglietto e respinti al do Drãgao prima di Porto-Inter

FC Internazionale Milano esprime la massima solidarietà nei confronti dei propri tifosi, provenienti da tutta Europa e in possesso di regolare tagliando d’accesso per la partita di ieri sera, Porto-Inter, ai quali è stato vietato l’ingresso allo stadio Do Dragão.