L'unico dubbio è a destra, tra Dumfries e Darmian, con quest'ultimo favorito anche perché è stato completamente a riposo venerdì. Il Corriere dello Sport, però, non esclude che, a gara in corso, possa trovare spazio anche Buchanan: "Peraltro, la gara con la Salernitana ha regalato un’altra buona notizia: il debutto di personalità di Buchanan. A questo punto, il canadese può essere davvero una carta in più da giocare a partita in corso, avendo caratteristiche differenti non solo rispetto agli altri esterni, ma perfino uniche dentro all’intera rosa. Non c’è infatti un elemento che abbia la sua facilità di puntare l’uomo. Inoltre, arrivato come laterale destro, ha fatto vedere di poter giocare pure a sinistra"