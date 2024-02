Il club nerazzurro celebra l'esordio in maglia Inter dell'esterno canadese: "Una serata difficile da dimenticare"

Dopo più di un mese dal suo arrivo all'Inter, contro la Salernitana Tajon Buchanan ha fatto il suo esordio in maglia nerazzurra. L'ingresso del canadese in campo è stato salutato da San Siro con una ovazione, segno che c'era grande attesa dei tifosi di vedere in azione il giocatore.