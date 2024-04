L'attesa è finalmente finita: l'Inter è campione d'Italia, l'ennesima vittoria sul Milan (sesto successo nel derby consecutivo) regala ai nerazzurri il ventesimo scudetto della loro storia, quello della seconda stella. Così scrive il Corriere dello Sport: "La seconda stella si è accesa, planando sul prato di San Siro, alle 22.43. L'estasi per l'Inter, campione d'Italia. L'inferno per il Diavolo, piegato per la sesta volta di fila in un derby. Dopo la Supercoppa a Riyad e le semifinali Champions della passata stagione, si è materializzato il peggiore degli incubi: lo scudetto festeggiato dai rivali in casa propria. La Madonnina non ha protetto il Milan. Un'onta irrimediabile per Pioli. Il gol di Tomori e l'assedio negli ultimi venti minuti (compreso recupero) non sono bastati per riequilibrarla e rinviare l'epilogo del campionato. Un godimento assoluto per l'Inter: ha vinto dominando per un'ora e lottando su ogni pallone nel finale a nervi scoperti".