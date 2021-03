Estigarribia: “Scudetto all’Inter? Contento per Vidal e Conte. Progetto molto serio”

Le parole dell'ex bianconero: "Già lo scorso anno reputavo l'Inter una delle maggiori contendenti, quest'anno ha sfruttato la discontinuità della Juve"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Marcelo Estigarribia, ex esterno bianconero, ha parlato così della corsa scudetto: "Lo scudetto lo vince sempre la squadra migliore. Già lo scorso anno reputavo l'Inter una delle maggiori contendenti, quest'anno ha sfruttato la discontinuità della Juve ed è meritatamente in testa. Sarei contento per il mister ed Arturo (Vidal ndr), stanno lavorando bene e il progetto è molto serio. Potrebbe essere una buona cosa anche per il campionato italiano, in questo modo potrebbe esser migliorata la competitività".