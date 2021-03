CdS – Inter, futuro Conte non scontato: può andarsene con lo scudetto se…

Il quotidiano si concentra sul futuro dell'allenatore dell'Inter che potrebbe anche regalare un colpo di scena a fine stagione

Il Corriere dello Sport, nel corso di un focus a 360° sulle panchine del campionato, ha sottolineato: "Persino all’Inter niente è scontato. Antonio Conte sta per vincere lo scudetto dopo 11 anni di affannose rincorse. Tutto a posto allora? Mica tanto. Magari sarà Conte a decidere di andarsene, se Suning gli sottoporrà un piano tecnico e finanziario insoddisfacente. Scenario complesso ma non impossibile. Così come al Milan, dove nessuno adesso vuole considerare una separazione da Stefano Pioli, gestore illuminato ma non immacolato. Si sa come funzionano queste cose: se dopo aver sognato di vincere il Milan non va in Champions, qualcosa può succedere anche lì".