Mourinho o Guardiola? Eto’o non ha dubbi: “Nessuno come Josè. Messi è il più grande di sempre”

Mourinho o Guardiola? Il dibattito che da almeno un decennio divide tutti gli appassionati di calcio. C’è chi ha una risposta sicura, però: Samuel Eto’o. L’ex attaccante dell’Inter, intervistato da SportBible, ha infatti dichiarato:

“Mourinho o Guardiola? E’ una questione di stile: ognuno ha il suo, ma io preferisco Mou. Sono più in sintonia con la sua filosofia, ma Guardiola è un top allenatore. Dunque, è difficile fare una scelta. Ma posso dirti che non c’è nessun altro allenatore, nessun altro allenatore, che riuscirà a motivare i suoi giocatori come fa Jose Mourinho. Ora ci sono tanti allenatori, ognuno con il proprio stile, ma in termini di motivazione e ottenere il massimo dai loro giocatori è Jose Mourinho il numero uno. Per me le vette raggiunte con Jose sono state speciali“.

Nessun dubbio nemmeno su chi sia il più grande di sempre: “Messi è il più grande, sia in questa vita che nell’altra”.

(Fonte: SportBible)