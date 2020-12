Alba Parietti: “Una storia con Mourinho? Un gran signore. La nostra conoscenza…”

In un’intervista rilasciata al quotidiano Libero nella quale ha parlato del suo libro ‘La cacciatrice di narcisi – Mai dare soddisfazione agli str**zi’, Alba Parietti ha parlato della sua presunta storia con l’ex allenatore dell’Inter, Mourinho. La show-girl ha raccontato che la loro non è mai diventata una vera e propria relazione e ha spiegato: «Sarebbe stato il mio sogno. Non ci siamo mai visti, ma c’è stata una conoscenza attraverso i social molto divertente e lui è stato un gran signore».

(Fonte: Libero)