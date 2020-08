Getafe, Etxeita: “Inter un premio. Lukaku? Finché non l’affronti non hai idea di cosa sia”

Non ha troppi rimpianti, Xabier Etxeita, dopo l’eliminazione subita in Europa League per mano dell’Inter. Intervistato da Mundo Deportivo, il difensore basco del Getafe è tornato sulla sfida contro i nerazzurri, definendola un premio per tutto il gruppo di Bordalàs:

RIMPIANTI CONTRO L’INTER – “La partita contro l’Inter era già un premio, siamo passati contro l’Ajax ed eravamo entusiasti di andare avanti. Penso che abbiamo fatto una bella partita, abbiamo avuto la possibilità di pareggiare con il rigore, ma loro hanno un’ottima rosa, con giocatori decisivi che ci hanno segnato due gol e lì è finita. Ma non c’è nulla da rimproverare alla squadra, abbiamo avuto un buon anno”.

LUKAKU – “Sì, fisicamente è molto forte. Lo sapevo, ma finché non lo affronti, non sai cosa sia. Anche se è stato tanto tempo senza toccare palla, alla prima occasione è stato letale. Ho dovuto subirlo, è un’esperienza in più, spero mi aiuti a migliorare”.

(Fonte: Mundo Deportivo)